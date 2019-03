Nel week arriva l’ora legale, lancette avanti di 60 minuti

Potrebbe esere una delle ultime volte

Ormai ci siamo, nel weekend arriverà l’ora legale che prende il posto dell’ora solare con l’arrivo della bella stagione e con le giornate che si allungano, ovvero rimarrano sempre di 24 ore, ma avremo maggiore luce con il tramonto del sole posticipato di un’ora ed un conseguente risparmio energetico.

Il passaggio dall’ora solare all’ora legale avverrà nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2019. Alle ore 2, precise, infatti le lancette degli orologi andranno spostate avanti di un’ora, dalle 2 alle 3.

Il gesto di spostare le lancette riguarderà solo gli orologi meccanici, che sono sempre di meno. Per smartphone, pc, tablet e smartwhatch sarà tutto automatico.

In ogni caso potrebbe essere una delle ultime volte che compiamo questo gesto. Infatti il Parlamento europeo ha dato il via libera alla fine dell’ora solare dal 2021.

Ma quando è stata adottata l’ora legale?

L’ora legale è stata ideata da Benjamin Franklin e proposta sul Journal de Paris nel 1784, con l’obiettivo di sfruttare la presenza maggiore di luce, risparmiando sull’utilizzo delle candele.

Ma la Francia non adottò il consiglio. Al contrario il Regno Unito lo adottò per primo in seguito alla prima Guerra Mondiale, seguito poco tempo dopo da altri Paesi, tra cui l’Italia.

Dopo anni ed anni di confronti, un coordinamento a livello europeo del passaggio all’ora legale venne stabilito solo nel 1996.

In Italia il primo passaggio dall’ora solare a quella legale è avvenuto nel 1916, anno in cui per la prima volta nel nostro Paese si spostarono le lancette avanti di un’ora.

Un cambio d’ora rimasto in uso fino al 1920 perché da quell’anno l’alternarsi fra l’ora legale e quella solare fu abolito e ripristinato diverse volte tra il 1940 e il 1948 a causa della Seconda Guerra Mondiale.

Con una legge del 1965, dal 21 maggio 1966, invece, in pieno periodo di crisi energetica, il cambio tra ora solare e ora legale venne usato con continuità.

Il nostro fisico patirà delle conseguenze?

Con l’ora legale avremo un’ora in più di luce. Dal punto di vista medico ci sono, però, delle conseguenze minime sull’organismo.

Il cambio di orario influisce sull’umore, può causare difficoltà di concentrazione, stress e disturbi del sonno.

Per affrontare al meglio il ritorno all’ora legale e aiutare il nostro corpo ad adeguarsi, i consigli sono sempre gli stessi.

La domenica successiva al cambio bisogna alzarsi sempre alla stessa ora e non un’ora dopo rispetto al solito; durante la giornata, inoltre, bisogna fare un po’ di esercizio fisico così da arrivare stanchi la sera e andare a dormire al consueto orario. E’ utile anche consumare i pasti alla stessa ora di sempre, così da abituarsi in breve tempo al cambiamento.

Parlamento europeo dice si alla fine dell’ora solare dal 2021