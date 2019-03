Genoa, premiazione del settore giovanile del club

Terrazza Belvedere, Stadio Italia di Sorrento. E’ qui l’appuntamento dato a Michele Sbravati, deus ex machina del settore giovanile, che oggi ritira il premio “Talent Scout” istituito dal Comitato Organizzatore del Torneo delle Sirene MSC CUP. Un riconoscimento attribuito al direttore del comparto con la seguente motivazione: “Per i tanti traguardi raggiunti, a partire dai 116 calciatori lanciati dal Genoa in campo professionistico in 13 anni di brillante carriera, tra i quali tre dei dieci più giovani esordienti di sempre in Serie A come Pietro Pellegri, Eddy Salcedo e Stephan El Shaarawy. Il dirigente del Grifone si trova in Campania per seguire i Giovanissimi 2005 impegnati nella manifestazione giovanile.