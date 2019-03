Samp, Linetty: Crediamo ancora la macchina

Pensare che sia solo un uomo di fatica è un errore madornale. Karol Linetty è molto più di un portatore d’acqua: segna e fa segnare. E in giornate come quella del “Mapei Stadium” non sbaglia un pallone neanche a pagarlo. C’è molto di lui in questo successo storico dei blucerchiati in casa del Sassuolo. «Qui sono sempre partite difficili – racconta in mixed zone il polacco -, ma oggi abbiamo fatto addirittura cinque gol. Era importante vincere, bisognava fare questi tre punti dopo la sconfitta con l’Atalanta».

Europa. A Reggio Emilia si è vista davvero una grande Sampdoria. «Siamo stati più cattivi, più aggressivi in questi 90 minuti – assicura il centrocampista -. Anche con la palla abbiamo giocato molto bene sia nel primo che nel secondo. A livello personale sono contento per il gol, avrei potuto anche segnare una doppietta ma non l’ho fatto. Sono un pochino arrabbiato per questo,ma per fortuna è arrivato poi in fretta il 4-1. Ora come ora siamo a cinque punti dall’Europa, dobbiamo fare di tutto per prendercela, lottando fino alla fine».