Samp-Lazio, Ranieri: Vittoria di coraggio

Meglio non poteva ripartire il campionato della Sampdoria dopo la sosta. Tris alla Lazio al termine di una partita dominata in lungo e in largo, mettendo in mostra qualità tecniche e autorevolezza.

«Ai biancocelesti mancavano giocatori importanti e Inzaghi non ha potuto schierare la sua formazione migliore – afferma Claudio Ranieri -, ma noi abbiamo giocato una buona gara di coraggio e consapevolezza. Abbiamo concesso qualche occasione di troppo ma sappiamo che loro hanno calciatori magnifici. Questa vittoria ci fa dimenticare la sconfitta con il Benevento».

Squadra. «La cosa importante è quello che ha detto il presidente alla fine del campionato scorso: non vuole più soffrire – prosegue il mister -. Sono arrivati dei giocatori esperti e speriamo di non doverlo fare. Abbiamo fatto quattro partite: due le abbiamo vinte e due le abbiamo perse. Dobbiamo restare umili come lo siamo stati oggi, giocare da squadra come abbiamo fatto oggi. Essere consapevoli della nostra forza ma essere umili è la cosa a cui tengo di più».