Genoa, maglia rossoblù seconda più bella al mondo

Quando entra in scena, a ogni Grifone inizia a battere il cuore. Ma a quanto pare, anche per chi la guarda con il distacco emotivo che non può esistere nella mente di un genoano, è un tripudio di bellezza. La maglia rossoblù della stagione 20/21 è stata eletta seconda maglia più bella del mondo per il sito di settore Footy Headlines. La casacca ‘a quarti’, quest’anno impreziosita dai dettagli in oro, non ha praticamente rivali. Solo la terza maglia dell’Inter, che richiama i tempi del Fenomeno Ronaldo, è su un gradino superiore del podio. L’ultimo invece lo occupa il kit ‘away’ del West Ham, che guadagna così la metaforica medaglia di bronzo. Tre pezzi pregiati che si apprestano a diventare cimeli per gli appassionati.