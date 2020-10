Samp-Lazio, Augello: Vittoria e gol per mio papà

Mentre la Sampdoria batteva la Lazio per l’ultima volta, nell’aprile 2016, Tommaso Augello giocava nella Giana Erminio in Serie C. Ai tempi un gol come quello di oggi se lo sarebbe sognato, oggi lo ha realizzato. Sinistro secco dal limite a stendere Strakosha. «È stata una serata particolare – racconta il numero 3 -, vincere così con la Lazio non è una cosa da tutti i giorni e noi siamo stati bravi. Fare l’assist è stato bellissimo, ci tenevo a farne uno a Quagliarella e ci sono riuscito. Poi è arrivato il gol e ovviamente è stato ancora più bello. La dedica speciale è per mio papà, che è mancato due anni fa ed è sempre accanto a me».