Samp, il veterano Quagliarella sul trono dei Capocannonieri

26 reti per essere incoronato re, Re del gol. Passerà alla storia come Fabio Quagliarella il Grande o, come dicono gli inglesi, The Great. Quella che ha compiuto il nostro capitano – non senza l’aiuto di mister, compagni e società; come ha tenuto a dichiarare – è davvero un’impresa pazzesca, riuscita solo altre due volte dalla data di fondazione della Sampdoria (Brighenti prima e Vialli poi).

Corona. Da ieri, Quaglia è il bomber più vecchio di sempre a raggiungere la vetta della classifica marcatori dopo Luca Toni, che si fermò però a 22. Mentre in Nazionale ha siglato un nuovo record, tutto suo, andando in gol a 36 anni e 54 giorni compiuti. Ma non è solo questo – e sarebbe già abbastanza – a fare della stagione 2018/19 un’annata da primato per FQ27, come confermato anche dal premio Panini di migliore attaccante della A: l’attaccante ha stabilito la miglior striscia di partite in rete consecutivamente (11 giornate), eguagliando Batistuta