Genoa, dopo la salvezza arriva il rompete le righe

Dopo le lacrime di gioia in campo per lo scampato pericolo, la squadra è rientrata a Genova dove è stato impartito il rompete le righe che ha sancito la fine dell’attività, archiviata l’ultima giornata di impegni. Gli stipetti degli spogliatoi a Villa Rostan erano stati svuotati per tempo in vista proprio del termine del campionato e del verdetto conclusivo. Fine dei giochi per il grosso del gruppo. Non invece per i giocatori convocati nelle selezioni nazionali, e attesi da gare che contano, nella maggior parte dei casi, per le qualificazioni al prossimo Europeo. Per loro le ferie inizieranno tra un paio di settimane. Più avanti per gli elementi che parteciperanno all’Europeo Under 21.