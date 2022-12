Una settimana alla partenza. Si avvicina il ritiro invernale all’estero per la Samp di Dejan Stankovic, che ha scelto la Turchia per preparare la squadra in vista della ripresa del campionato di Serie A. Dall’8 al 23 dicembre i blucerchiati si alleneranno al Calista Sports Center di Kadriye, nei pressi della città di Belek, in provincia di Antalya.

Amichevoli. Durante il periodo il Doria affronterà tre amichevoli: la prima con il Galaxy FC (massima serie sudafricana), la seconda con i turchi dell’Adana Demirspor (allenati da Vincenzo Montella e attualmente terzi in Süper Lig) e l’ultima con la Dynamo Dresden (terza divisione tedesca). A seguire il programma completo.

– Sampdoria vs TS Galaxy F.C. (domenica 11 dicembre, ore 17.30 locali, Calista Sports Center, Kadriye, Antalya, Turchia)

– Adana Demirspor vs Sampdoria (giovedì 15 dicembre, ore 17.30 locali, New Adana Stadium, Adana, Turchia)

– Sampdoria vs Dynamo Dresden (lunedì 19 dicembre, ore 17.30 locali, Calista Sports Center, Kadriye, Antalya, Turchia)