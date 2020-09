Samp, i convocati per l’amichevole di Piacenza

Riabbracciati i primi nazionali – Vid Belec, Bartosz Bereszynski e Jakub Jankto -, la Sampdoria ha proseguito in mattinata la propria preparazione al “Mugnaini”, mettendo a punto gli ultimi dettagli in vista dell’amichevole in programma stasera, alle 20.30, al “Garilli” contro il Piacenza.

Singoli. Alex Ferrari, Manolo Gabbiadini e Nicola Murru hanno svolto una seduta individuale di recupero e sono stati esclusi dalla lista dei 23 convocati per il terzo test pre-campionato. Al pari loro anche i tre rientrati dagli impegni europei – ad eccezione di Belec, già aggregato al gruppo -, che hanno effettuato un lavoro di scarico e che si alleneranno nel pomeriggio a Bogliasco. A Genova resterà anche Emil Audero, chiamato ad un lavoro supplementare aggiuntivo in campo. Per domani, giovedì, è già in agenda un appuntamento mattutino.

Portieri: Avogadri, Belec, Ravaglia.

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Depaoli, Murillo, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Capezzi, Léris, Palumbo, Verre, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez.