Spezia, tris di Nazionali sugli scudi delle Aquile

Erlic, Maggiore e Krapikas, questi gli aquilotti impegnati negli ultimi match delle Nazionali.

Il primo a scendere in campo è stato Martin Erlic, grande protagonista per 90’ con la Croazia U21, che ha fermato sullo 0-0 la Repubblica Ceca, capolista del girone. Nel prossimo turno, l’8 ottobre, la Croazia affronterà San Marino, con l’obiettivo di agganciare il secondo posto.

La Lituania U21 di Krapikas, per l’occasione capitano, tiene testa alla Scozia, ma nel finale arriva la beffa con Campbell. L’estremo difensore gioca 90’ e si distingue per grandi interventi, in particolare uno su calcio di punizione, che salva il risultato. La Lituania tornerà in campo ad ottobre contro la Grecia.

L’Under 21 di Nicolato perde malamente in casa della Svezia. A pesare è l’approccio degli azzurrini, che alla mezz’ora sono già sotto di due gol. Il gol del definitivo 3-0 arriva ad inizio secondo tempo e blocca l’Italia al secondo posto, alle spalle dell’Irlanda. Dopo i 20’ giocati in amichevole contro la Slovenia, resta in panchina Giulio Maggiore.