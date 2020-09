Genoa, summit di mercato a Pegli con il ds Faggiano

Un summit di mercato, le visite per un acquisto in pectore, gli incontri in agenda e altre operazioni in definizione, con particolare riferimento a elementi in uscita. Il calcio mercato più anomalo dell’era moderna, se non altro a livello di tempistiche (chiusura il 5 ottobre), sta muovendo in casa Genoa verso molteplici direzioni. La direzione sportiva, in costante contatto con la proprietà e il mister Maran, sta tirando le somme del lavoro imbastito saltando da un appuntamento all’altro. Entro giovedì, forse prima, potrebbe essere ufficializzato l’arrivo del rinforzo già sbarcato a Genova. Tempi tecnici. Dopo quella di Dalmonte al Vicenza, altre due cessioni sono sul punto di essere formalizzate.