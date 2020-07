Samp, gruppo diviso in due per preparare il Milan

Ancora due gruppi di lavoro per la Sampdoria, con i calciatori divisi in base al minutaggio raccolto nelle ultime gare di campionato. I meno impiegati hanno svolto una seduta completa. Per Gastón Ramírez sessione dedicata a lavori aerobici rigenerativi. Individuali specifici di recupero tra palestra e campo invece per Bartosz Bereszynski, Federico Bonazzoli, Julian Chabot, Felice D’Amico, Albin Ekdal e Manolo Gabbiadini.

Milan. Oggi, mercoledì, in mattinata la squadra si ritroverà al “Mugnaini” e Claudio Ranieri farà il punto con lo staff medico e dei preparatori prima di comunicare la lista dei convocati per la gara col Milan al Ferraris.