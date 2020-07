Eleonora Abbagnato in Love, stasera ai parchi di Nervi

Love, nuova creazione del regista e coreografo Giuliano Peparini, che debutta a Nervi in prima assoluta, avrà come protagonista Eleonora Abbagnato, La stella dell’Opera di Paris, direttrice del Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, danzerà accanto ad Hugo Marchand, ugualmente ètoile dell’Opera, in una rappresentazione che celebra l’amore in tutte le sue varianti e sfaccettature.

Amore romantico, amore di coppia, ma anche amore per l’ambiente, amore per il prossimo, attenzione per noi stessi. Vedremo pertanto in forma di danza variazioni e declinazioni di questo importante sentimento di cui abbiamo tutti un forte bisogno: non una storia delineata ma un insieme di momenti magici intorno al motore più potente al mondo.

Eli/P.