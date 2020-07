Samp-Milan, numeri e statistiche della gara del Ferraris

Giochiamo la sfida tra Samp e Milan con i numeri e le statistiche delle partite tra blucerchiati e Diavolo.

SCONTRI DIRETTI

La Sampdoria ha affrontato il Milan 123 volte in Serie A: per i blucerchiati 30 successi, 30 pareggi e 63 sconfitte.

La Sampdoria ha vinto solo tre delle ultime 14 sfide contro il Milan in Serie A, con quattro pareggi e sette successi rossoneri a

completare il bilancio.

Il Milan è rimasto senza gol in quattro delle ultime sei sfide di Serie A contro la Sampdoria, incluse le ultime due: non è mai

arrivato a tre gare di fila senza reti contro i blucerchiati nella competizione.

Scontri diretti

30/30/63 V / N / P 63/30/30

116-204 Gol fatti – subiti 204-116

N/V/P/P/V Ultime cinque sfide N/P/V/V/P

Ultima partita: 06/01/2020 – Milan – Sampdoria 0-0 (0-0)

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

Sono 61 le sfide in casa per la Sampdoria, con il Milan in trasferta in Serie A: il bilancio si compone di 19 vittorie interne, 19

pareggi e 23 successi esterni.

La Sampdoria ha vinto le ultime due partite casalinghe contro il Milan in Serie A e non è mai arrivata a tre successi interni di

fila contro i rossoneri.

L’ultimo gol realizzato dal Milan in casa della Sampdoria in Serie A risale al settembre 2016, rete di Carlos Bacca per l’1-0

finale rossonero.

STATO DI FORMA

La Sampdoria non pareggia in casa da gennaio in campionato: da allora per i blucerchiati tre successi interni e quattro

sconfitte.

La Sampdoria è la squadra di questa Serie A che attende da più partite il pareggio (15) – per i blucerchiati sette successi e

otto sconfitte nel parziale.

Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Juventus nell’ultimo turno, la Sampdoria potrebbe restare a secco di gol in due gare di

fila per la seconda volta in questo campionato (anche a ottobre).

Il Milan è imbattuto da 10 partite di campionato e non fa meglio in Serie A dall’aprile 2013 (14 in quel caso).

3

Sampdoria – Milan

Serie A – 29/07/2020

Il Milan non perde una partita di Serie A lontano dal Meazza dal dicembre 2019 (0-5 contro l’Atalanta): cinque successi e tre

pareggi da allora.

STATISTICHE GENERALI

Il Milan ha segnato 28 reti in 10 partite di Serie A dopo il lockdown: esattamente quante quelle realizzate dai rossoneri in tutto

il resto del campionato (26 gare).

Nessuna squadra ha segnato più gol da punizione diretta di Milan e Sampdoria (tre a testa) in questo campionato.

La Sampdoria è la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezzora di gioco in questa Serie A (solo quattro) – tre di

questi però sono arrivati dopo il lockdown.

La Sampdoria è l’unica squadra di questo campionato a non aver mai perso punti da situazioni di vantaggio in casa – tuttavia,

solo il Lecce (cinque) è andato sopra nel punteggio meno volte dei blucerchiati (sei) in partite interne.

FOCUS GIOCATORI

Fabio Quagliarella (84 gol) è a una sola rete di distanza dal terzo posto (Gianluca Vialli, 85) nella classifica dei migliori

marcatori in Serie A con la maglia della Sampdoria.

Fabio Quagliarella è a un gol dal raggiungere il 16° posto dei marcatori all-time in Serie A (Guglielmo Gabetto, 165) e a una

partita dal 26° posto per presenze nella competizione (Sergio Cervato, 466).

Tra le squadre affrontate più di due volte in Serie A, il Milan è quella contro cui Fabio Quagliarella ha la peggior media gol a

partita (0.08 – due reti in 25 sfide).

Manolo Gabbiadini è il giocatore di movimento più utilizzato da Claudio Ranieri in questo campionato (26 presenze) e, al

pari di Quagliarella, quello che ha segnato più reti (10) sotto la sua guida.

Cinque dei sei gol realizzati in 40 presenze di Serie A da Federico Bonazzoli sono arrivati dalla ripresa di questa Serie A a

giugno.

Il primo gol in Serie A di Lorenzo Tonelli è arrivato contro il Milan, nel settembre 2014 quando giocava all’Empoli.

Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu non realizzava otto reti all’interno di un singolo campionato dalla stagione

2014/15, quando giocava al Bayer Leverkusen.

4

Sampdoria – Milan

Serie A – 29/07/2020

Hakan Calhanoglu ha preso parte a otto reti (tre gol, cinque assist) nelle ultime quattro presenze di Serie A – aveva messo lo

zampino in otto gol nelle precedenti 29 gare nella competizione.

Calhanoglu ha preso parte ad almeno un gol per quattro partite consecutive di campionato: l’ultimo centrocampista del

Milan ad arrivare a cinque è stato Kaká nel maggio 2008.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha segnato ben cinque gol in otto sfide contro la Sampdoria in Serie A (uno con

la Juventus e quattro con l’Inter) – contro i blucerchiati ha anche fornito due passaggi vincenti, di cui uno in rossonero.

Assente per infortunio, Alessio Romagnoli ha giocato 30 partite, segnando due reti, con la maglia della Sampdoria in Serie A

(nella stagione 2014/15).

Giacomo Bonaventura ha realizzato quattro gol in 11 sfide di Serie A contro la Sampdoria; solo contro il Napoli (cinque) ha

fatto meglio nella competizione.

ALLENATORI

Claudio Ranieri non ha mai battuto nel confronto tra allenatori in Serie A Stefano Pioli: tre pareggi e una vittoria per l’attuale

tecnico del Milan.

Claudio Ranieri ha vinto solamente il 25% delle sfide di Serie A contro il Milan (5/20) – completano il bilancio sette pareggi e

otto sconfitte.

Pioli ha vinto solo il 13.3% delle sfide di Serie A contro la Sampdoria (2/15) – solo contro Juventus (6.7%) e Milan (11.1%) ha

fatto peggio tra le squadre affrontate più di una volta.

ARBITRO E DISCIPLINA

56º gettone in Serie A per Fabrizio Pasqua, alla sua 14ª presenza stagionale nella competizione.

La Sampdoria è rimasta imbattuta nelle sei sfide di Serie A con Pasqua arbitro, grazie a cinque successi e un pareggio – solo

la Juventus (sette) ha vinto più gare dei blucerchiati con questo direttore di gara.

Dopo aver vinto i primi tre incontri di Serie A diretti da Pasqua, il Milan ha raccolto un solo punto dei successivi due.

5

Sampdoria – Milan

Serie A – 29/07/2020

SQUALIFICATI

Sampdoria: Thorsby (1)

Milan: –

DIFFIDATI

Sampdoria: Bereszynski, Ferrari, Linetty, Murru, Tonelli

Milan: Biglia, Kjaer, Laxalt, Musacchio, Rebic, Romagnoli