Samp-Fiorentina, Crollo Ponte Morandi: chiesto il rinvio

In molti tifosi ci stavano pensando: domenica ricomincia la serie A e a Genova sarebbe in programma alle 20.30 la sfida del Ferraris tra la Samp e la Fiorentina.

La società blucerchiata, come tutto lo sport genovese, è in lutto per una tragedia infinita che conta 39 vittime che potrebbero aumentare.

Ecco allora che il massimo dirigente blucerchiato, il presidente Ferrero, d’accordo con tutta la dirigenza, ha inviato una richiesta ufficiale alla Lega Calcio di Serie A per ottenere il rinvio della sfida contro i Viola. In questo momento tutti gli sforzi devono essere concentrati sulle ricerche e sugli sfollati e nessun genovese ha voglia in questo momento di pensare al calcio.

Si attende comunque la risposta della Lega per nulla scontata.

