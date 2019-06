Samp, Ferrero vorrebbe Totti nella dirigenza

Potrebbe essere la solita boutade ad effetto che il presidente Massimo Ferrero usa per scaldare la piazza, ma stavolta qualche base di verità potrebbe esserci facendo sognare i tifosi della Samp.

Dopo l’arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina blucerchiata un altro ex romanista potrebbe arrivare sotto l’ombra della Lanterna.

Francesco Totti interesserebbe al Viperetta per avere un dirigente dal nome altisonante che amplierebbe l’appeal mediatico di Corte Lambruschini. Sul Pupone ci sarebbe però anche la Fiorentina. Non è chiaro, però, se Totti voglia tornare subito in pista, senza tener conto della pista che porta alla Nazionale e ad un ruolo in FIGC.

