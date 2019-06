Mercato Genoa, si scalda l’asse con l’Inter

Si scalda l’asse di mercato Genoa-Inter, sempre molto attivo da quando c’è Enrico Preziosi alla presidenza del club rossoblù.

Si è tenuto oggi, un summit di mercato fra neroazzurri e rossoblù, nel corso del quale si è parlato di diversi possibili scambi di giocatori.

Stefano Capozzucca, già al lavoro per il Grifone, ha infatti chiesto all’Inter Andrea Pinamonti, oltre al rinnovo del prestito di Radu anche per la prossima stagione. Per il primo però è in corso un’asta che ha portato il prezzo già a 20 milioni di euro.

Ma non sono solo questi due i nomi in ballo. Salcedo, Gavillon e Pompetti sono altri giovani che interessano in Liguria.

