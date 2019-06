Mercato Entella, Gozzi: Nessuna offerta per Mota

Aperte le trattative di calciomercato si infiamma l’interessamento per Mota, gioiello dell’Entella.

Il patron Gozzi non chiude ad una cessione anche se dichiara che non ci sono state per ora offerte ufficiali per il ragazzo.

“Dany Mota Carvalho può fare la differenza, quindi una delle possibilità è tenerlo per far bene anche in Serie B. Ha grandi doti tecniche, un grande potenziale. E’ un ragazzo che dopo un po’ di problemi di inserimento, ha avuto una grossa maturazione e sono certo farà molto bene. C’è un interessamento del Napoli, come tutti i grandi club va preso in seria considerazione, bisogna capire quale sarà il suo futuro, cosa vuole fare il ragazzo”