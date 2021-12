Samp, Faggiano: Vittoria nel derby è stata fondamentale

La vittoria nel derby ha portato una ventata d’entusiasmo a tutto l’ambiente blucerchiato. Alla ripresa degli allenamenti a Bogliasco, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha voluto sottolineare l’importanza del successo nella stracittadina ma al tempo stesso riportare tutti con i piedi per terra, in vista dei prossimi impegni che attendono la Sampdoria. «La vittoria nel derby è stata fondamentale per dare una grande soddisfazione ai nostri tifosi – afferma dalla sala stampa del “Mugnaini” -. Venivamo da una settimana non semplice e da un primo tempo con la Lazio da dimenticare e abbiamo sfruttato l’occasione giusta per riscattarci ma ora dobbiamo resettare e ripartire».

Quadrato. La Samp è attesa infatti da due gare casalinghe nel giro di quattro giorni: giovedì arriva il Torino per i sedicesimi di Coppa Italia, domenica sarà la volta del Venezia, avversario nella penultima giornata d’andata del campionato. «Chi voleva destabilizzare l’ambiente ci stava quasi riuscendo – prosegue Faggiano -, ma facendo quadrato anche attraverso scelte scomode, come quella di andare in ritiro qualche settima fa, siamo arrivati al derby compatti e determinati. Ripeto, la vittoria nel derby è stata importante ma ora guai a rilassarsi, ci attendono due gare altrettanto importanti con Torino e Venezia e non possiamo permetterci di sottovalutare nessun avversario».