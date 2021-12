Pallanuoto, A1M: vince il Savona, rinvio per Quinto e Recco

Proseguono i campionati di A1 dove si giocherà fino al 18 dicembre, prima della sosta.

Nell’undicesima giornata d’andata della serie A1 maschile, in diretta su Waterpolo Channel, con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, va in onda la miglior versione dell’anno dei campioni d’Italia dell’AN Brescia che travolgono nel big match l’Ortigia a Siracusa per 14-5. Il solo Gianazza e i due portieri a secco con un attacco ospite guidato dall’evergreen trentacinquenne Gitto autore di una quaterna. Dieci giocatori di movimento in gol per Brescia che si vede rinforzata dall’esordio del canadese Constantin Bicari e sfrutta la buona vena dell’ex mancino Vapenski (doppietta) e di Alesiani che timbra il 6-0 in apertura. Per i padroni di casa, scavalcati al secondo posto, mai in partita e attacco sprecone in extraman con il solo Mirarchi (doppietta) sopra la sufficienza.

Sale al terzo posto in classifica, scavalcando la CC Ortigia, la Pallanuoto Trieste che si impone 15-9 in casa della Milano Metanopoli. Lo strappo decisivo dei giuliani, avanti 7-2 dopo due tempi, in avvio di terza frazione con le reti di Mladossich e Vrlic che valgono il 9-2 che indirizza definitivamente il match.

Il profumo della Scandone rivitalizza il Posillipo che batte 7-6 la Roma in rimonta e trova tre punti salvezza. La prestazione dei rossoverdi sull’asse Di Martire-Tkac con la tripletta dello slovacco e la quaterna del napoletano che sigla il 7-5 decisivo, dopo che gli osptiti avevano condotto 4-2 dopo metà gara. Per Roma grave la perdita per limite di falli dopo due te-mpi di Francesco Faraglia, con il bis di De Robertis che aveva provato a riaprire il match a tre minuti dalla fine putroppo per i giallorossi invano.

Al Foro Italico di Roma, trascinata dai 7 gol di uno straripante Basic, la Telimar passa 20-6 sul campo della Lazio Nuoto che rimane all’ultimo posto in classifica con un punto. Match dominato dai siciliani che blindano la porta di Nicosia per quindici minuti e si portano su 10-0 in chiusura di seconda frazione; prima dell’inversione di campo si sbloccano i biancocelesti con Caponero.

Larga vittoria per la Rari Nantes Savona che supera 19-8 l’Anzio Waterpolis. Sempre avanti nel punteggio i biancorossi e già sul 9-1 a metà gara. Tra i liguri in evidenza, ancora una volta, il giovane Iocchi Gratta che firma sei gol.

Rinviate, invece, a data da destinarsi due partite: il lunch match di Punta S. Anna tra la capolista Pro Recco, campione d’Europa, e la Rari Nantes Salerno e l’incontro alla Suderi di Catania tra ADR Nuoto Catania e la Iren Genova Quinto. Per entrambe si è reso necessario il rinvio in seguito alla positività da Covid-19 riscontrata all’interno delle squadre di Salerno e Quinto in occasione dei controlli preventivi.

L’Anzio Waterpolis tornerà in vasca a distanza di 24 ore nell’anticipo del dodicesimo turno in casa della Pro Recco, in programma domenica 12 dicembre alle ore 15.00 a Punta S. Anna.

A1 maschile – 11^ giornata – sabato 11 dicembre

CC Ortigia-AN Brescia 5-14

trasmesso in diretta su Waterpolo Channel

Lazio Nuoto-Telimar Palermo 6-20

CN Posillipo-Roma Nuoto 7-6

RN Savona-Anzio Waterpolis 19-8

WP Milano Metanopoli-Pallanuoto Trieste 9-15

ADR Nuoto Catania-Iren Genova Quinto rinviata a data da destinarsi

Pro Recco-RN Salerno rinviata a data da destinarsi

A1 maschile – anticipo 12^ giornata – domenica 12 dicembre

15.00 Pro Recco N e PN-Anzio Waterpolis

Arbitri: Rovida e Romolini

Delegato: Costa