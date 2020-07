Samp-Cagliari, Gabbiadini: Contento per vittoria e gol

Manolo Gabbiadini non si vuole fermare più. Con il suo colpo di testa ha sbloccato il risultato al “Ferraris” contro il Cagliari, spianando la strada al successo della Sampdoria. «Era importante centrare questo risultato – afferma a caldo -. Nelle ultime cinque partite abbiamo ottenuto quattro vittorie: siamo contenti, abbiamo 38 punti ma non ci vogliamo fermare qua».

Valore. Gol, doppia cifra, vittoria, salto in classifica. Gabbia ha molti motivi per sorridere dopo il 3-0 sui rossoblù. «Il gol? Ho visto che Jankto ha fatto la sponda di testa e sono stato anche fortunato perché il pallone è arrivato proprio lì e ho dovuto solo appoggiarlo in rete. Arrivare a quota 10 fa sempre piacere ma sono contento soprattutto per la vittoria. Prima del lockdown la classifica non ci dava ragione, siamo riusciti a dimostrare il nostro valore ma ora dobbiamo andare avanti così».