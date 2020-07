Samp-Cagliari, Bonazzoli: Serata da ricordare

«Pensavo che una serata di quella di Udine non potesse capitarmi, e invece…». E invece Federico Bonazzoli ha preso un granchio grosso come una casa. Perché quello che ha fatto vedere a Marassi è qualcosa di super: gol in assolo prima e capolavoro con l’uncino mancino poi. Il Cagliari piegato sotto i suoi colpi. «Sono tre punti fondamentali – insiste il numero 9 -, e in più la mia prima doppietta. Se la rovesciata non la scorderò mai, neppure questa la dimenticherò».

Pedalare. Sul 2-0 Gabbiadini si stava sbracciando in attesa di un passaggio che non arriverà mai. «Non ho voluto sentire Manolo che mi chiamava la palla… – sorride l’attaccante bresciano -, sono andato per la mia strada ed è andata bene. Il secondo? Bello, era l’unico modo che avevo per andare a prendere il pallone. Ora ripartiamo da qui, pedaliamo forte e prendiamoci i tre punti anche a Parma».

Idolo. Ultima cosa, le esultanze. «Sono andato da Quagliarella perché mi dà sempre consigli e mi dà una mano, davvero un idolo – conclude-. La seconda invece l’ho condivisa con Seculin, che è un mio compagno di squadra alla PlayStation nei giochi sparatutto».