Torino-Genoa, tutti a disposizione di mister Nicola

Nessuna squalifica da scontare. La vigilia del match con il Torino, aperta in sala video e perfezionata sul rettangolo di gioco, sta giungendo al termine. Il Genoa è partito per il Piemonte dopo il collaudo sui campi del Centro Sportivo Signorini. Il ripasso delle nozioni, generali e specifiche per la fase di possesso e non, ha assorbito le attenzioni prima della partenza. Questi i nominativi dei convocati, corredati dei numeri di maglia. 1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Sanabria, 10 Falque, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 55 Masiello, 65 Rovella, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 99 Pinamonti.