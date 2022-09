Samp, Armione: Arrivare qui per me è un onore

La colonia argentina in salsa Samp si arricchisce di un altro esponente. Si chiama Bruno Amione, ha vent’anni e ha già debuttato in Serie A con la maglia del Verona. Proprio al “Bentegodi” ha fatto il suo esordio in panchina a una manciata di giorni dal suo ingaggio. «Arrivare alla Sampdoria per me è un onore – racconta il nuovo numero 2 nella sua prima intervista -. Devo lavorare e dimostrare quello di cui sono capace e di meritarmi un club tanto importante. Sono un difensore che va forte, con tanta voglia e darò tutto per questa maglia: il mio obiettivo principale è quello di aiutare la squadra».