Calcio – D. Bosco vittorioso senza qualificazione

La Spezia – Un pallone volitivamente recuperato su un fallo laterale da Morettini, il quale si conferma così uno degli oratoriani più determinati in quest’avvio di stagione, vale la vittoria al Don Bosco Spezia che così ribadisce (all’indomani del tre a zero rifilato sempre in casa al Cadimare) i propri dopo l’esordio sbilenco in Coppa Italia di Promozione nella visita alla Tarros. Tuttavia due obiezioni: il successo non vale la qualificazione al turno successivo ai salesiani, poiché il girone se l0aggiudicano proprio i sarzanesi, inoltre al “Cimma” l’iniziativa è stata a lungo monopolizzata dal Marolacquasanta. D’accordo, gli ospiti dovevano rimontare e dunque non potevano che attaccare, però intanto mister Clodio Bastianelli un paio di acrobazie ha pure dovuto farle…dopo un’oretta di gioco ha operato tre cambi in un colpo solo, scopo un’iniezione di freschezza, che peraltro non s’è fermata lì; nel finale ha tolto una quasi punta come Napoletano per sostituirlo lungo la fascia con un terzino come Simone…

Tabellino.

D. BOSCO SP – MAROLACQUASANTA 1 – 0

MARCATORE: Morettini al 20’.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Gigante, Massini: Mazzantini (56’ Pesare), Boggio (64’ Campigli), Giordano: Gavino, Campagni (56’ Laghezza), Azzaro (56’ Pini); Morettini e Napoletano (75’ Simoni). A disp. Papadhopulli e Pini. All. Bastianelli.

MAROLACQUASANTA: Rossi, D’ Imporzano, Papacchioli; Parziale (72’ Vivaldi), Castagnaro, Porqueddu; Di Muri (62’ Paparcone), Tregrosso (56’ Eminente), Quattromani (61’ Boccino); Garibotti e Righetti (65’ Vargas Rojas). A disp. Ancorati, Bertonati, Bassi, Ricciardi. All. Fabiani.

ARBITRO: Bresciani di Chiavari; assistenti Simoncini della Spezia e Selmi di Chiavari.

Nella foto il “match-winner” Morettini