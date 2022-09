Samp, Giampaolo traballa dopo il ko di Verona

Giampaolo non è più così saldo sulla panchina della Samp dopo il ko di Verona.

Il tecnico blucerchiato non può dormire sonni tranquilli dopo essere uscito senza un punto dal Bentegodi. Eppure il gol di Caputo aveva fatto pensare ad una inversione di tendenza ed, invece, la squadra di Cioffi è riuscita a ribaltare il risultato. Due gol in tre minuti sul finire del primo tempo e per la Sampdoria è notte fonda visto che nella ripresa Quagliarella e soci non sono riusciti a ribaltare il risultato. Si fa ora, quindi, difficile la posizione di Giampaolo, chiamato a invertire la rotta prima della pausa delle Nazionali.