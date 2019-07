Gli echi della festa e della bella presentazione di sabato. La squadra si è svegliata così per la prima domenica in Valle. La rappresentazione al teatro di Neustift ha spalancato ai nuovi il valore di indossare una maglia come quella del Genoa, tra le più copiate in Italia dai tempi degli scudetti dei pionieri.

“Sentiamo passione e affetto intorno a noi…”. Primi a nascere e primi a vincere. Oggi è un altro giorno. Alla SportPlatz la mattinata se n’è andata tra esercitazioni atletiche per sviluppare la forza, integrate da lavori preventivi sulla sabbia dentro il perimetro del beach-volley. Anche El Yamiq è in recupero e ha svolto attività. Più tardi torna protagonista il pallone con una sessione tecnica. Nel primo pomeriggio a Fulpmes una folta delegazione di giocatori, con il team manager Pellegri, si prepara a dare il benvenuto ai 77 bambini del Genoa Mountain Camp. Per loro una settimana da sogno a contatto con i propri idoli.