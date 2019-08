Salvataggio dei VVF con moto d’acqua sulla scogliera degli Stellini

Nel pomeriggio i vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti in località Fiascherino, nel comune di Lerici, per soccorrere un uomo caduto sulla scogliera degli ‘Stellini’.

La presenza del presidio acquatico dei vigili del fuoco, voluto proprio dal Comune di Lerici, ha permesso un rapidissimo intervento con due operatori sulla moto d’acqua che in breve tempo hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

L’uomo è stato imbarellato dai soccorritori acquatici con l’ausilio dei militi della pubblica assistenza di Lerici.

Sucessivamente è stato caricato sul gommone della capitaneria di porto, che ha coordinato tutte le operazioni del soccorso e che lo ha trasportato a Lerici dove ad attenderlo c’erano i militi.

La scelta operativa, concordata con l’amministrazione comunale, dell’utilizzo della moto d’acqua per il presidio, è sicuramente vincente, proprio per la peculiarità del mezzo, che permette spostamenti rapidi e navigazione in acque dove gli altri natanti non riescono ad arrivare.