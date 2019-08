Prima con la Fabia per Davide Craviotto al Rally della Lanterna

Genova – E’ la stagione delle “prime volte”, questa, per Davide Craviotto. Dopo la presenza al Rallye Sanremo, per il pilota genovese si profila un’altra importante novità, la partecipazione, sabato e domenica prossimi, al 35° Rally della Lanterna con una Skoda Fabia R5 che gli sarà messa a disposizione dalla By Bianchi. Il portacolori della scuderia Project Team dividerà l’esperienza con il fido “naviga” Fabrizio Piccinini.

“Era un pò che avevo voglia di salire su una vettura “top” – osserva Davide Craviotto – e, alla fine, grazie al concretizzarsi di diverse situazioni, ho deciso di provare questa nuova avventura e di affrontare la gara di casa con la Fabia R5. Per me, che in 27 anni di attività agonistica non ho mai corso con mezzi turbo alimentati e a quattro ruote motrici, è tutto nuovo: cercheremo, ovviamente, di divertirci sperando di riuscire a prendere rapidamente confidenza ed i riferimenti giusti con la Fabia, che è una vettura molto professionale”.

Davide Craviotto non nasconde la difficoltà dell’impegno. “Il “Lanterna” – dice – è un rally già difficile di suo e farlo con una vettura mai utilizzata, se non per una breve sessione di test, non aiuta affatto: per fortuna arrivo alla gara in condizioni di serenità ottimali. Cercheremo di fare la nostra corsa, in una classe notevole per quantità e qualità degli avversari, cercando di capire bene la Fabia, anche in vista di un eventuale parziale impiego nella prossima stagione. A questo, però, penseremo successivamente: per ora, attenzione tutta sul “Lanterna”, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile la nostra partecipazione“.