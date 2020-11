Salone Orientamenti, terza ed ultima giornata: dirette e webinar

Terza giornata di incontri, dirette, webinar e attività nell’ambito del 25° Salone Orientamenti che ha registrato mercoledì 11 (ieri) 77.888 contatti sui canali multipiattaforma attivati. La piattaforma saloneorientamenti.it consente l’iscrizione agli webinar e la visione delle dirette, così come la visita degli stand delle scuole, delle università e degli altri espositori, il tour virtuale e il videogioco dell’orientamento. I main events sono visibili anche sl canale youtube accessibile dal sito istituzionale www.orientamenti.regione.liguria.it e sulla pagina www.facebook.com/saloneorientamenti così come sul canale 11 della televisione.

Si parte alle ore 9,30 con uno dei temi principali della giornata “Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile”. Nell’ambito del forum moderato da Alberto Cappato (Direttore Innovazione e Sviluppo Porto Antico) verrà presentata in anteprima “A-World”, la App selezionata dalle Nazioni Unite che guida le persone a vivere in modo sostenibile. Una “prima assoluta” in Italia, lanciata proprio al Salone Orientamenti grazie alla collaborazione con Porto Antico Spa. Partecipano Enrico Giovannini, Presidente Asvis, Alessandro Armillotta, Co-Founder A-World, Marco Armellino, Co- Founder A-World, Matteo Cavalleroni, Founder Teksea, Andrea Grieco Sustainability & Sdgs Consultant At Will Media e l’influencer Mente Nomade.

Alle ore 11 spazio alle “Nuove professioni della Green Economy”. Marino Lizza, Direttore di Wecanjob, coordina interventi ed esperienze di importanti esponenti del settore: Antonio Andreotti, Direttore Personale, Organizzazione E Sistemi Informativi Di Iren, Bruno Moretti, Direttore Personale E Organizzazione Amiu Genova Spa, Michela Gallo, Docente Ingegneria Sanitaria Unige, Gian Luca Grondona , Group Hr & Organization Director Di Webuild, Daniela Gentile, Senior Vice President Innovation & Quality Assurance, Ansaldo Energia con la chiusura dell’assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria, Andrea Benveduti.

Importanti testimonial racconteranno come sono cambiate “Arte, cultura e spettacolo nell’epoca del lockdown”. Inizia alle ore 15 un focus dedicato a un comparto molto importante e fortemente penalizzato dall’emergenza covid a cui parteciperanno Davide Livermore, Direttore Teatro Nazionale, Claudio Orazi, Sovrintendente Teatro Carlo Felice, Serena Bertolucci, Direttrice Palazzo Ducale, Maurizio Lastrico, Attore, Fulvio De Rosa, Consiglio Direttore Assomusica, Ilaria Benenati, Rappresentante Gruppo Gais, Carola Marullo, Rappresentante Gruppo Gais, Samuele Nazionale, Attore Della Scuola Teatro Nazionale Di Genova, Lucia Fontanelli, Attore Della Scuola Teatro Nazionale Di Genova.

Tra i webinar di giornata, l’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria propone (ore 9) “Il PON per la scuola in risposta alla pandemia: spazi e smart class” e alle ore 15 “Società e ambiente, cittadinanza e responsabilità”. Alle ore 10 l’Istituto Ligure del Consumo presenta “Difendiamo l’ambiente: cominciamo dalla nostra città”. Alle ore 14 tornano “I nonni coraggiosi” nell’ambito dell’incontro a cura di 50&Più Confcommercio. Maria Caterina Porcu’, per il comitato ligure Unicef e Annita Esposto, vicepresidente genovese 50&Più Confcommercio portano al 25° Salone le testimonianze sul “saper cambiare”.

Tra i più richiesti, i webinar per i genitori. Dalle ore 18 il team di #Progettiamocilfuturo propone “I genitori e l’aiuto alla scelta” con la collaborazione di Università di Genova, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e Città Metropolitana di Genova. Spazio (ore 13) a “Show cooking & Bartender Exhibition” a cura della rete nazionale degli istituti alberghieri e in particolare degli Istituti genovesi Marco Polo e Nino Bergese.

La terza giornata del Salone Orientamenti si chiuderà con la “Notte dei Talenti”, evento che celebra le eccellenze liguri nei diversi campi: scuola, cultura, arte, sport, spettacolo, scienza. Appuntamento alle ore 21 su tutti i canali di #Orientamenti2020. La cerimonia sarà trasmessa anche su Primocanale. Ospiti d’onore Maurizio Lastrico, Giua, Antonio Ornano ed Enzo Paci. Tra i premiati: Simona Olcese, giovane ingegnere coinvolta nella costruzione del Ponte San Giorgio, i vincitori della competizione Guglielmo Marconi (Andrea Pinna, Matteo La Mantia, Daniele Orecchia, Andy Cattarinich). E poi Roberto Panizza (titolare Il Genovese), Gianni Landro (titolare Irc Components srl), Aurora Maurizio (titolare Gym Age) che saranno premiati dalla Camera di Commercio di Genova, Matteo Sericano, laureando in Filosofia e Campione di Vela (premiato dall’Università di Genova) e Giulia Segatori, talento dello sport ligure (premiata dal Coni). Premiati anche Alberto Giribaldi e Andrea Pisu, entrambi diplomati con 100, e Margherita Musso, liceale della quarta Artistico Martini indirizzo arti figurative, che riceverà il Premio Arte. Riconoscimenti anche per gli studenti che hanno vinto i concorsi legati alla Festa della Mamma e del Papà e il vincitore del Premio Letterario legato al “post del saper cambiare”.