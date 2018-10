S. Margherita allagata. Comune di Rapallo: non uscite di casa | Video

Nel video pubblicato stasera da Marino Nassano su Facebook il disastro nel porto Carlo Riva di Rapallo.

Inoltre, si sono registrati allagamenti anche a Santa Margherita.

Le strade nel Tigullio sono invase dall’acqua.

Il Comune di Rapallo ha invitato i cittadini a non uscire di casa: “Purtroppo, nella zona del lungomare, porto Carlo Riva e rotonda Marconi la situazione è critica. La viabilità è interdetta e vi invitiamo a non avvicinarvi all’area causa mareggiata e vento molto forti. Ancora una volta invitiamo a non uscire di casa. Chiediamo di evitare situazioni di potenziale pericolo. Il numero per le emergenze è 0185 680406”.