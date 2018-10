La viabilità nelle strade Tigullio e servizio ATP

Aggiornamenti sulla viabilità nelle strade situate in prossimità della costa del Tigullio. Le più esposte alla forza del mare e del vento sono quelle che collegano Rapallo a Santa Margherita e Portofino. Purtroppo, a Rapallo nella zona del lungomare, porto Carlo Riva e rotonda Marconi la situazione è critica.

La viabilità è interdetta e vi invitiamo a non avvicinarvi all’area causa mareggiata e vento molto forti. Anche in via San Michele di Pagana la circolazione veicolare è interrotta tra via degli Aranci e l’hotel Excelsior causa caduta albero all’altezza della spiaggia degli Archi.

Per chi proviene da Santa Margherita si può raggiungere Rapallo transitando in via Fioria e da lì in via Aurelia Ponente.

Via San Lazzaro: circolazione interrotta in entrambi i sensi di marcia causa caduta albero tra i parcheggi e il camping

Via del Cstellino: transito su una sola corsia per caduta albero.

Via delle Balze (per chi proviene da via Landea): transito su una sola corsia per caduta di un albero. Ribadiamo ancora una volta di non uscire da casa se non strettamente necessario e non lasciare mezzi in sosta in prossimità del lungomare e dei corsi d’acqua. E’ necessaria la massima prudenza.

Il sevizio di trasporto Atp informa che, a causa dell’ordinanza di evacuazione decisa dal Comune di Carasco a seguito dell’allerta meteo, gli uffici della sede di Via Conturli rimarranno chiusi anche nella giornata di martedì 30 Ottobre.

Il servizio di trasporto, salvo imprevisti causati dal maltempo, sarà svolto regolarmente. Per quanto riguarda il servizio nel Tigullio, a seguito della mareggiata che ha colpito in particolare la citta di Rapallo, è interrotto il servizio tra Rapallo, Santa, Portofino. Anche la strada che collega Santa Margherita a Portofino è chiusa al traffico veicolare.

Aggiornamento:Alle 22, l’Anas ha chiuso l’Aurelia, all’altezza delle gallerie di Sant’Anna. Il Comune di Chiavari, oggi, aveva chiuso via Preli.