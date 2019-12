Rumeno continua a guidare senza patente: denunciato dalla Stradale

Già a giugno del 2018 era stato denunciato dalla Polizia Stradale perché sorpreso a guidare un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica e con patente falsa, poi nel settembre del 2019 veniva segnalato all’A.G. dal Commissariato di Cornigliano perché guidava nuovamente senza aver conseguito la patente di guida.

Come se non fosse sufficiente, la sera del 3 dicembre scorso, gli uomini della Polizia Stradale di Genova si sono ritrovati davanti questa vecchia conoscenza: un 29enne rumeno, residente in Italia da tempo, che veniva nuovamente colto alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa, senza aver conseguito la patente ma, almeno questa volta, non in stato di ebbrezza alcolica.

Il veicolo veniva quindi sequestrato ai fini della confisca e l’autista deferito all’Autorità Giudiziaria per l’ennesima volta.

Durante la prosecuzione del turno di servizio di controllo, la polizia stradale ha contestato ad altri utenti il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del telefonino durante la guida ed il mancato rispetto del semaforo rosso.