Rudy Mascheretti espone ad Alassio fino al 31 luglio

ALASSIO- Le opere dell’ artista alassino Rudy Mascheretti sono in mostra ad Alassio fino alla fine di luglio all’Osteria Arte e Cucina in via Mazzini 67.

In occasione dell’ inaugurazione della mostra è stata presentata anche la nuova gestione del locale che vede impegnato Vito Presbulgo, noto personaggio alassino sempre alla ricerca di nuovi sapori per palati fini che ha voluto creare all’interno del locale un nuovo spazio espositivo per mostre d’arte. La personale di Mascheretti è stata coadiuvata da due prestigiose gallerie d’arte: Artender e ArtEmy di Alassio.

Durante l’inaugurazione della mostra, su Gambero Rosso HD canali 132 e 412 di SKY, si è assistito al programma “L’Arte in cucina” in cui gli artisti incontrano gli chef con la complicità di Nilufar Addati, volto noto dei social network, presentatrice del programma.

Il protagonista della puntata è stato proprio Mascheretti che, insieme allo chef del Grand Hotel di Alassio Roberto Balgisi, ha dato vita ad una spettacolare performance di “Beat Art” dove in questo caso musica, pittura e gustosi piatti si animano tra angoli suggestivi cittadini, l’elegante struttura alberghiera e la galleria Artemy di Via XX Settembre Alassio.

“E’ stata – ha commentato Mascheretti- una bellissima esperienza e sono orgoglioso di rappresentare la mia città in questa prestigiosa vetrina nazionale che vede coinvolti importanti artisti del pennello e del forchettone di tutta Italia. L’idea dell’Arte in Cucina nasce quattro anni fa come libro (disponibile in tutte le librerie) dalla volontà dell’artista toscano Domenico Monteforte. Questa fantastica avventura diventata una collana oggi approda così in tv. Che devo aggiungere? Bravi tutti per averci creduto”.

CLAUDIO ALMANZI