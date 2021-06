Bargagli, una dozzina di cavalli allo stato brado in giro per il paese

Sorpresa stamane per gli abitanti di S.Alberto di Bargagli, in alta Val Bisagno, quando 12 cavalli che vivono allo stato brado sono scesi dalle praterie del monte Croce dei Fo’ e sono andati in giro tra le case del borgo dell’entroterra di Genova.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri Forestali per controllare che la presenza degli animali non interferisse con la viabilità e per spingerli a tornare sui pascoli.

Dopo la singolare visita, che è stata immortalata in fotografia da una residente, i cavalli hanno lasciato il paese e sono tornati sui sentieri di provenienza.