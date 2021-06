Amt: nuovo sistema Hitachi Rail per monitorare congestione dei bus a Genova

“Genova sperimenta un nuovo sistema per monitorare in tempo reale la congestione degli autobus sulla rete cittadina e intervenire con correzioni in caso di problemi dovuti al traffico o a un sovraccarico extra di passeggeri per rimuovere le cause.

La sperimentazione del sistema gestito da Amt con Hitachi Rail, attraverso una piattaforma web, è partita sulla Linea 3 che dalla stazione Principe va fino a Sestri Ponente.

Si tratta di un sistema all’avanguardia che attraverso un’applicazione, collegata ad un portale web, può fornire indicazioni sulla congestione della rete e l’occupazione di ciascun veicolo in tempo reale, oltre che integrare informazioni di diverse fonti spiega Amt”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili di Amt.

“Il portale web – hanno aggiunto – consente all’operatore di monitorare costantemente l’affollamento e la posizione dei veicoli intervenendo quindi sull’organizzazione e disponibilità dei veicoli stessi. Alcune di queste informazioni possono poi essere rese disponibili ai passeggeri.

La rappresentazione dei dati, la loro analisi e interpretazione ed eventualmente l’integrazione con dati di origine esterna rappresentano le potenzialità offerte dalla piattaforma Hitachi Rail che completano il sistema tecnologico utilizzato da Amt.

Da maggio la tecnologia Hitachi Rail è applicata su 11 autobus della linea 3, su una tratta che conta 49 fermate.

Il sistema si appoggia sull’infrastruttura esistente Si.Mon., sviluppata da Leonardo.

Nei prossimi mesi seguirà una fase di estensione e sperimentazione che potrà coinvolgere anche i passeggeri. La sperimentazione sarà attiva fino a marzo 2022”.