Romeno ruba al Carrefour di Nervi, dipendenti chiamano il 112: preso

Ieri i Carabinieri della Stazione dell’Arma di Genova Nervi hanno identificato e denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato un 28enne romeno, disoccupato e pregiudicato per i reati contro il patrimonio.

I militari sono intervenuti presso il supermercato “Carrefour Express” in via Santorre di Santarosa, in quanto il personale dell’esercizio commerciale aveva sorpreso lo straniero all’interno del supermercato mentre tentava di nascondere alcuni generi alimentari che aveva rubato dagli scaffali.