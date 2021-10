Romeno preso a Sampierdarena e rinchiuso a Marassi per reati contro il patrimonio

Ieri mattina i carabinieri dell’aliquota operativa di Ge-Sampierdarena hanno fermato un romeno che si aggirava con fare sospetto nei pressi degli esercizi commerciali del posto.

Il giovane straniero ha fornito false generalità ai militari, che una volta accompagnato in caserma, è stato sottoposto ad approfonditi accertamenti a seguito dei quali è emersa la sua vera identità.

Gli investigatori hanno così scoperto che sul romeno pendeva un ordine di carcerazione, emesso nei giorni scorsi dal Tribunale di Genova, poiché condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio commessi in Genova e provincia.

Lo straniero, terminate le formalità di rito, è stato preso e rinchiuso nel carcere di Marassi, dove sconterà 2 anni di reclusione.