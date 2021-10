Preli e Largo Canepa, ok al progetto di restyling, approvazione della giunta al progetto di fattibilità tecnico economica per il restyling

Preli e Largo Canepa, ok al progetto di restyling, delle zone comprese tra via Risso, via Preli e Largo Canepa, per un importo totale di circa 180.000 euro.

“Diamo continuità alla valorizzazione di una zona di Chiavari riqualificata e moderna. Diversi gli interventi che vanno a migliorare sia la viabilità, come la rotonda in largo Canepa, sia l’estetica.

Con nuovo verde e marciapiedi, che la sicurezza in caso di forti piogge, grazie alla regimazione dei canali delle acque meteoriche “- spiega l’assessore alla viabilità Giuseppe Corticelli.

Il progetto parte con la costruzione di una moderna rotatoria in Largo Canepa, al cui interno verrà collocata una pianta di tamerice e diversi arbusti, e il restyling dei marciapiedi di collegamento tra via Risso, Largo Canepa e Via Preli.

Grazie al recupero e alla sostituzione dei cordoli in pietra già esistenti e la posa di piastrelle di tipo “Chiavari”.

Verranno realizzate anche nuove aiuole spartitraffico per regolare la viabilità e installato un impianto di illuminazione a led; si continuerà con la risistemazione dei parcheggi per i motocicli in via Preli a lato della ferrovia, alternati a tamerici e aranci amari, e alla manutenzione straordinaria dei condotti delle acque bianche con nuovi pozzetti e collegamenti con il canale principale di deflusso.