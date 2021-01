Roma-Spezia, Saponara: Compiuta una vera e propria impresa

Alla sua prima presenza da titolare in maglia bianca, Riccardo Saponara ha saputo mettere in mostra tutta la propria infinita classe, siglando anche due reti davvero spettacolari, firmando così il passaggio del turno dei bianchi: “Abbiamo compiuto una grande impresa, merito di un gruppo compatto, sempre pronto a lottare e ad esprimere il proprio calcio; questo Spezia gioca con coraggio, ha un’identità forte e credo che questo risultato sia giustissimo.

Abbiamo rischiato in alcuni momenti, la Roma è una squadra molto forte che ti porta anche a soffrire in determinate situazioni, ma noi siamo stati molto bravi a non disunirci e a restare in partita, trovando poi due reti nei supplementari.

Io sono arrivato da pochissimo, però qui si respira un’aria davvero buona, c’è voglia di far bene e il campo lo sta dimostrando.

Le due reti? Nel tridente mi trovo a mio agio e sono molto felice di aver esordito dal primo minuto in questo modo”.