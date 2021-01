Roma-Spezia, Verde: La nostra forza è il gruppo

Tornato in campo a due mesi di distanza dall’ultima volta, Daniele Verde, ha saputo trovare subito la via del gol, siglando la fondamentale rete del vantaggio durante il primo tempo supplementare: “Sono stati due lunghi mesi lontanto dal campo, non è stato per me un bel periodo perché ero molto nervoso e non riuscivo a tornare come la mia testa e il mio cuore dicebano. Il gol mi ha rasserenato e ridato la fiducia che mi serviva.

La nostra più grande arma è che chiunque venga schierato riesce sempre a dare il proprio contributo in maniera convincente e anche quando il mister cambia diverse pedine la prestazione non viene mai a mancare. Abbiamo la fortuna di essere parte di un gruppo molto unito, compatto, in cui tutti si rispettano e stanno bene insieme.

Sicuramente sabato la Roma reagirà, perché la sconfitta di oggi li avrà feriti e quindi vorranno prendersi i tre punti a tutti i costi; noi dovremo essere bravi a metterci la testa, rimanere concentrati e non mollare mai.

Quello di questa sera è il mio primo gol di testa, non è certo il mio punto di forza e sincermanete mai avrei pensato di poter riuscire a farne uno. Il caso ha voluto che lo facessi proprio oggi, in un appuntamento così importante e contro la mia ex squadra”.