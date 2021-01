Roma-Spezia, Italiano: Abbiamo meritato di qualificarci

Lo Spezia batte ai supplementari la Roma all’Olimpico e conquista i Quarti di Finale di Coppa Italia, regalandosi l’ennesima grande soddisfazione. Al termine dei 120′ è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare il passaggio del turno: “Queste sono partite in cui bisogna dare spazio ai ragazzi che hanno giocato meno e anche questa sera chiunque è stato chiamato in causa ha saputo dare il proprio contributo, indipendentemente dal fatto che in precedenza avesse trovato poco minutaggio.

Abbiamo vissuto un periodo non bello, in cui i risultati non ci sorridevano, ma anche nei momenti complicati abbiamo cercato di aggrapparci alle prestazioni, perché quelle non sono mai mancate. In questo periodo stiamo raccogliendo tanto, è un momento positivo, ma dovremo essere bravi a non abbassare la guardia. Sabato ci aspetterà una sfida ancor più complicata.

Saponara ci ha chiesto di poter agire in quella posizione, un ruolo che gli permette di entrare dentro il campo mettendo in luce la sua qualità; oggi ha fatto molto bene, non pensavo potesse tenere così a lungo il campo, non posso che essere contento della sua prestazione, nell’arco della stagione la sua presenza ci servirà molto.

Quando hai a disposizione un numero così elevato di ragazzi, a tutti devi cercare di far passare i tuoi concetti. Tutti si applicano al massimo e quindi ai ragazzi va dato il merito che, pur essendo quasi tutti debuttanti in Serie A, riescono sempre a disputare ottime prestazioni”.