Roma-Samp, Ranieri: Servirà partita perfetta

«Affrontare la Roma all’”Olimpico” per me non sarà mai una gara qualunque ma quando si scenderà in campo conterà solo fare il meglio per la Sampdoria». Pochi giri di parole. Claudio Ranieri nella prima conferenza del 2021 inquadra così la trasferta nella Capitale, dove domenica la Samp affronterà i giallorossi di Fonseca. «Contro la terza forza del campionato ci vorrà la partita perfetta – afferma il tecnico dalla sala stampa del “Mugnaini” di Bogliasco -. Loro hanno grandi individualità in grado di far male quasi ad ogni affondo».

Strada. Ranieri non scioglie i dubbi sulla formazione e indica la strada da seguire. «La squadra l’ho ritrovata bene dopo la sosta — va avanti -. Emergenza sulla destra? Bereszynski sta recuperando, domani proverà a forzare e conto di portarlo con noi a Roma per fargli riassaporare lo spogliatoio. Yoshida comunque ha già giocato in quella zona del campo e mi dà ampie garanzie».