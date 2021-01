Roma-Samp, le statistiche della sfida dell’Olimpico

La sfida tra Roma e Samp giocata con i numeri e le statistiche di Opta.

SCONTRI DIRETTI

Roma e Sampdoria si sono sfidate 124 volte in Serie A: 50 vittorie giallorosse, 39 blucerchiate e 35 pareggi.

La Roma è una delle due squadre, al pari dell’Atalanta, contro cui la Sampdoria ha vinto più gare in Serie A (39).

La Roma non perde da quattro partite di Serie A contro la Sampdoria (3V, 1N): i giallorossi non restano imbattuti per almeno cinque gare consecutive contro i blucerchiati nella competizione da dicembre 2009 (nove incontri in quel caso).

Tre delle ultime sette sfide tra Roma e Sampdoria in Serie A sono state disputate a gennaio, con i blucerchiati che hanno ottenuto sette punti in questi incontri: 3-2 nel 2017, 1-1 (recupero del 3° turno) e 1-0 nel 2018.

PRECEDENTI IN CASA DELLA ROMA

63° confronto casalingo della Roma contro la Sampdoria: 40 successi giallorossi, 10 liguri e 12 pareggi.

L’ultimo pareggio in Serie A tra Roma e Sampdoria in casa dei giallorossi risale a settembre 2012: da allora, cinque vittorieper i capitolini e due per i liguri.

La Roma ha vinto quattro delle ultime cinque gare interne contro la Sampdoria in Serie A (1P), segnando in ciascun successo almeno due gol.

La Sampdoria ha perso le ultime due gare esterne contro la Roma in Serie A e non arriva a tre dal 2009, quando perse la terza trasferta di fila proprio nel mese di gennaio, con Mazzarri alla guida (2-0, doppietta di Julio Baptista).

STATO DI FORMA

La Roma è rimasta imbattuta in tutte le prime 10 gare casalinghe stagionali considerando tutte le competizioni (7V, 3N) per la prima volta dal 2013/14.

La Roma ha vinto tre delle ultime quattro gare in Serie A (1P), segnando esattamente tre gol in media a match nel periodo.

La Roma ha giocato in casa la prima gara dell’anno in tutte le ultime tre occasioni in Serie A, perdendo due volte (1V) e subendo sempre due gol a partita.

Considerando solo i primi tempi di questa Serie A, Roma e Sampdoria sono due delle tre squadre che hanno ottenuto più punti (30 i giallorossi – al pari del Milan – e 24 i blucerchiati).

Le ultime quattro gare di inizio anno della Sampdoria in Serie A sono state in trasferta, con i blucerchiati che non hanno mai vinto in questo parziale (2N, 2P).

La Sampdoria ha vinto tre delle prime sette trasferte di questo campionato (1N, 3P); l’ultima volta in cui i blucerchiati hanno vinto quattro delle prime otto gare esterne in Serie A risale al 2004/05.

STATISTICHE GENERALI

La Samdporia è, con l’Inter, una delle due squadre ad aver segnato più gol su corner in questo campionato (sei); la Roma una delle sole tre (con Inter e Udinese) invece a non averne ancora incassato alcuno da questa situazione di gioco.

La Roma è il miglior attacco dei primi tempi (19 gol), detenenndo il record di gol sia nel primo (sette) e nell’ultimo quartod’ora (10) delle prime frazioni in questo campionato.

La Roma ha registrato una percentuale realizzativa del 15.1% in questo campionato, inferiore solo a quella dell’Inter(16.2%).

La Roma conta solo 142 cross su azione, più solo del Sassuolo (104), mentre la Sampdoria è quarta in questa graduatoria (205) nel campionato in corso.

La Roma è la squadra che è andata più volte in vantaggio in casa nel campionato in corso: sei volte su sette.

La Sampdoria è la squadra che, con lo Spezia, ha subito più gol dal dischetto in questo campionato (cinque); dall’altro lato, solo il Milan (sei) ha segnato più della Roma (quattro reti) su rigore.

Nessuna squadra ha incassato più gol dalla panchina in trasferta della Sampdoria nell’attuale Serie A (tre). La Sampdoria ha perso 13 punti da vantaggio, dietro solo al Torino (23) nel campionato corrente.