Spezia, Acampora e Ricci positivi al Covid-19

Lo Spezia Calcio comunica che i calciatori Gennaro Acampora e Matteo Ricci sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatici, i due calciatori hanno iniziato l’isolamento fiduciario.

Come da protocollo, nella giornata di oggi, il resto del gruppo effettuerà i consueti esami anti Covid-19 in vista della gara di domenica contro l’Hellas Verona. L’AIA ha reso noto che sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere la sfida valida per il 15° turno di Serie A Tim, in programma domenica 03 gennaio 2021 alle ore 15:00 sul terreno dello stadio “Alberto Picco”.

L’incontro vedrà come assistenti Mauro Vivenzi della sezione di Brescia e Pasquale Capaldo della sezione di Napoli; Quarto Ufficiale sarà Marco Serra di Torino. Al Var, Luca Banti di Livorno, Avar, Stefano Liberti di Pisa.