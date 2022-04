Rolex Giraglia, stop alle barche russe

Presidente dello Yacht Club Italiano: avremo circa 50-60 imbarcazioni in meno

La Federazione Internazionale Vela e la Federazione Italiana Vela hanno emanato una direttiva che escluderà tra le 50 e le 60 imbarcazioni a vela di proprietà russa o battenti bandiera russa dalla Rolex Giraglia, la regata mediterranea in programma dal 10 al 18 giugno da Sanremo a Saint Tropez fino a Genova.

A comunicarlo è il presidente dello Yacht Club Italiano Gerolamo Bianchi alla presentazione della stagione delle regate che coinvolgeranno la Liguria nei prossimi mesi.

“A seguito dell’invasione russa in Ucraina – spiega Bianchi – le federazioni della vela hanno emanato una direttiva che dice sostanzialmente di non ammettere alle regate le imbarcazioni russe.”

“Tale esclusione – prosegue Bianchi – avrà un impatto significativo sulla Giraglia in quanto nelle scorse edizioni avevamo un 30% di imbarcazioni russe o charteizzate da russi alla Giraglia su oltre 200 partecipanti, significa che non potranno partecipare circa 50-60 imbarcazioni, che sicuramente avremo in meno”.

La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano sotto l’egida della Federazione italiana Vela.

La 69^ edizione è in programma dal 10 al 18 giugno. La partenza da Sanremo verso Saint Tropez, con una 3 giorni di regate costiere in Francia. Toccherà poi alla regata più lunga quella da Saint Tropez a Genova, per quella che è considerata dai velisti di tutto il mondo la prova “Regina del Mediterraneo”. Alla Rolex Giraglia partecipano barche d’altura di classe Irc e Orc con una misura minima di 9,44 metri fino a l oltre 30 metri.