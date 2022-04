Gli appuntamenti a Palazzo della Meridiana del 25, 27 e 28 aprile.

Barocco Segreto

Arte genovese dalle collezioni private.

a cura di Agnese Marengo e Anna Orlando

La mostra vi aspetta per il ponte della Liberazione

e sarà eccezionalmente anche Lunedì 25 Aprile dalle 12 alle 19 a Palazzo della Meridiana

In occasione della corale celebrazione della Genova Barocca da parte dei musei cittadini, in parallelo con gli eventi espositivi che ruotano intorno alla grande mostra di Palazzo Ducale, e a trent’anni esatti dalla storica mostra Genova nell’Età Barocca di Palazzo Spinola e Palazzo Reale curata da Ezia Gavazza e Giovanna Rotondi Terminiello, l’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana presenta “Barocco segreto. Opere genovesi dalle collezioni private”, a cura di Agnese Marengo e Anna Orlando e la dedica a Ezia Gavazza (1928-2019).

Le opere provengono tutte da collezioni private e la maggior parte di esse non è stata mai esposta al pubblico prima d’ora.

—

YOGA a PALAZZO

Mercoledì 27 Aprile 2022

a Palazzo della Meridiana

a cura di Francesca Laviosa

Ad Aprile riprendono gli incontri di Yoga a Palazzo a Palazzo della Meridiana curati da Francesca Laviosa!

Orari delle Lezioni:

Mercoledì 27 Aprile 2022 alle ore 19

In piano centro storico di Palazzo della Meridiana vi accoglierà e cammineremo insieme praticando Yoga come mezzo di realizzazione e benessere spirituale.

Continuiamo il nostro cammino di crescita attraverso consapevolezza fisica ma soprattutto spirituale ed emotiva per risvegliare e innalzare la Kundalini, la nostra energia divina. Lavoreremo per migliorare l’Amore verso noi stessi, l’Autostima, il Coraggio, la Determinazione, la capacità di Ascoltare gli altri e i nostri desideri ma anche la Comunicazione di ciò che sentiamo giusto per noi, per rendere concreti tutti i nostri Sogni.

—

I giovedì della Meridiana – Barocco Segreto

Giovedì 28 Aprile 2022 – ore 21

a Palazzo della Meridiana

concerto a cura dell’Accademia del Chiostro

“I giovedì della Meridiana”: 4 concerti nell’ambito della mostra “Barocco Segreto”

Primo appuntamento

“Vivaldi vs Vivaldi”

L’ensemble di archi de L’Accademia del Chiostro, diretto da Massimo Vivaldi, propone quattro concerti di Anton Lucio Vivaldi interpretati da un’orchestra dove la prevalenza femminile è assolutamente evidente. A cominciare dalle due soliste, la violoncellista Anastasia D’Amico e la violinista Francesca Del Grosso che certo con la loro maestria, indiscussa nonostante la giovane età, rinverdiranno i fasti delle “ragazze di Vivaldi” di quei tempi lontani.

È storicamente documentato che nel 1703 don Antonio Lucio Vivaldi, fresco di ordinazione sacerdotale, fosse già alla guida del coro e dell’orchestra dell’Ospedale della Pietà. Era questa un’Istituzione, finanziata direttamente dalla Serenissima Repubblica di Venezia e da ricchi benefattori, che ospitava ragazze orfane o malate o che i genitori non potevano mantenere a causa dell’indigenza. Una delle loro occupazioni prevalenti era proprio la musica: sotto la guida di quel prete violinista e compositore un po’ bizzarro, ma sicuramente pieno di talento, il coro e l’orchestra delle ragazze di Vivaldi divenne famosissimo per la sua qualità eccelsa. Inizialmente queste straordinarie musiciste si esibivano, per accompagnare funzioni solenni o in occasioni speciali, in una piccola chiesa sulla Riva degli Schiavoni, dietro una grata lignea che le nascondeva alla vista degli spettatori, estasiati da quei suoni che sembravano provenire direttamente dal Cielo.

Gli altri incontri saranno:

12 maggio ore 21: “Il Barocco Europeo” (violinii solisti: Alessandro Alexovits e Angelo D’amico; cembalo: Mario del Grosso; orchestra d’archi de l’Accademia del Chiostro; direttore: Filippo Torre)

16 giugno ore 21: “Voce Regina” (Soprano: Stefania Pietropaolo; cembalo: Mario del Grosso; orchestra d’archi de l’Accademia del Chiostro; direttore: Massimo Vivaldi)

7 luglio ore 21: “Teatro e Musica Barocca” (Attore: Enzo Paci; soprano: Stefania Pietropaolo; cembalo: Mario del Grosso; orchestra d’archi de l’Accademia del Chiostro; direttore: Massimo Vivaldi)

Nelle serate dei concerti la mostra “Barocco Segreto” sarà aperta fino 21

Biglietto di ingresso : 8 € (visita alla mostra e singolo spettacolo)

Carnet 4 concerti: 30 €

