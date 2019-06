Roberto Malvasio cerca conferme allo Spino

Ronco Scrivia – Terzo impegno stagionale nelle salite per Roberto Malvasio che, nel prossimo fine settimana, prenderà parte alla 47^ edizione della “Pieve Santo Stefano – Passo dello Spino”, sezione riservata alle auto moderne della 10^ Cronoscalata storica dello Spino, in programma a Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo. Il pilota di Ronco Scrivia sarà in gara con la Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus che gli sarà messa a disposizione dalla DP Racing de L’Aquila.

“Quella dello “Spino” – rileva il portacolori della Winners Rally Team – è una gara a cui vado sempre volentieri. Nelle mie precedenti partecipazioni ho sempre riportato un riscontro positivo e mi auspico di tornare a casa soddisfatto anche questa volta. La salita toscana, che non ha validità per il Tivm (Trofeo Italiano Velocità Montagna), la serie che ho deciso di frequentare in questa stagione, dovrà darmi preziosi indicazioni sia sul mio percorso di formazione in seno alle cronoscalate che sull’assimilazione della guida della Mini John Cooper Works. Ovviamente, cercherò di fare bene”.

La 47^ edizione della Pieve Santo Stefano – Passo dello Spino, è in programma da venerdì a domenica, giorno della sfida prevista su due salite lungo i 6 km della provinciale 208.