I vigili del fuoco sono entrati in azione in via Cecchi, nel quartiere genovese della Foce in un negozio di lampade.

Dalla serranda stava fuoriuscendo un denso fumo nero.

Alcuni passanti hanno notato il fumo ed hanno chiamato il 112 facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti con tre mezzi.

Dopo ver sollevato la saracinesca hanno spento le fiamme.

Sul posto anche la polizi locale.